Moving In with Malaika: ट्रोल करने वालों को कॉमेडियन भारती सिंह का करारा जवाब, कहा- 'बाप बनने की जरूरत नहीं'

Moving In with Malaika: मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) के शो मूविंद इन विद मलाइका (Moving In with Malaika) इन दिनों काफी सुर्खियों में है. मलाइका के इस शो में सेलेब्स अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक लाइफ को लेकर खुलकर बात करते नजर आती हैं. अब इस शो के लेटेस्ट एपिसोड में लाफ्टर क्वीन भारती सिंह (Bharti Singh) पहुंचीं हैं.