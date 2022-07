टीना डाबी के EX पति की मंगेतर ने शेयर की ऐसी तस्वीर, अतहर आमिर बोले- मेरा प्यार, मेरी दुनिया

Jaipur: UPSC टॉपर IAS टीना डाबी से तलाक के बाद कश्मीर की कली महरीन काजी पर अपना दिल हारने वाले सेकंड टॉपर IAS अतहर आमिर खान सगाई के बाद से ही सुर्खियों में बने हुए हैं. IAS टीना डाबी से अतहर आमिर की शादी ज्यादा टिक नहीं पाई और दोनों ने अलग होने का फैसला किया था.

तलाक के बाद टीना डाबी ने प्रदीप गवांडे के साथ शादी रचा ली है, वहीं, दूसरी ओर IAS अतहर आमिर खान भी पेशे से डॉक्टर महरीन काजी से निकाह के खूबसूरत बंधन में बंधने जा रहे हैं. महरीन काजी श्रीनगर की रहने वाली हैं और दिल्ली के एक संस्थान में कार्यरत हैं.

इस क्यूट कपल ने जैसे ही अपनी सगाई की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की थी, फैंस ने इन्हें काफी बधाइयां दी. लोग इस जोड़े की सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं. कश्मीर की कली की तरह खूबसूरत महरीन काजी ने हाल ही अपनी और सबसे हैंडसम IAS की लिस्ट में शुमार अतहर आमिर खान ने अपने इंस्टाग्राम पर दिलकश तस्वीर शेयर की है, जिसे फैंस का ढेर सारा प्यार मिल रहा है.

इस फोटो को महरीन काजी ने बेहद ही खूबसूरत सा कैप्शन दिया है, जिसमें लिखा है कि Looking together towards our life ahead. Cannot wait for the magic to unravel. वहीं, अपनी मंगेतर से मिले इस कॉम्प्लिमेंट के बाद अतहर साहब कहां पीछे रहने वाले थे. महरीन की इस पोस्ट पर दिल बनाते हुए उन्होंने भी जवाब दिया है कि मेरा दिल और मेरी दुनिया. ब्लैक कलर के गॉगल्स में यह जोड़ा इस फोटो में काफी सुंदर दिख रहा है.

हैरानी की बात तो यह है कि IAS अतहर आमिर खान की मंगेतर के अकाउंट पर शेयर हुई इस तस्वीर पर भी कई लड़कियों ने उनके लिए अपना प्यार जताया है. आंखों में दिल बनाते हुए लड़कियों ने लिखा है कि हाय लड़का.

बता दें कि अतहर भी एक IAS अफसर हैं, और 2015 में जब टीना डाबी ने यूपीएससी की परीक्षा टॉप की थी, तब उसी साल अतहर आमिर ने UPSC में दूसरी रैंक हासिल की थी. अतहर ने IIT मंडी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, फिर उसके बाद यूपीएससी की तैयारी में वो जुट गए थे. अतहर की शादी टीना डाबी से हुई थी. फिर दोनों अलग हो गए और दोनों ने तलाक ले लिया. टीना डाबी आज कल अपनी दूसरी शादी को लेकर चर्चा में बनी हुई है. टीना डाबी ने IAS प्रदीप गवांडे से शादी की है. प्रदीप गवांडे राजस्थान के पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर हैं. टीना और प्रदीप गवांडे राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी हैं.