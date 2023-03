Video: इंटरनेट पर वायरल हो रहा 'कोल्ड ड्रिंक वाला गोलगप्पा', भड़के लोग बोले- कुछ तो रहम करो

Cold Drink Pani Puri Video: पानीपूरी ऐसी चीज है, जिसका नाम आते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है. कभी सूजी, कभी आटे से बने करारे-करारे पानीपूरी खाने का मजा ही कुछ और होता है. पानीपूरी को गुपचुप, फुलकी, पुचका, गोलगप्पा, पानी के बताशे जैसे कई नामों से बुलाया जाता है. लोगों में सबसे ज्यादा इन्हें गोलगप्पा कहा जाता है. गोलगप्पा को कभी आम के पानी के साथ तो कभी इमली के पानी के साथ, कभी नींबू तो कभी जल जीरे के साथ परोसा जाता है.

चटपटे पानीपूरी लोगों को इतने ज्यादा पसंद होते हैं कि लोग तो अब घर में ही बनाने लगे हैं. आज के टाइम में कई लोग खाने वाली चीजों के साथ भी एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं. जरा सोचिए कि क्या कभी आप कोल्ड ड्रिंक वाला गोलगप्पा खा सकते हैं. सोचने में ही बड़ा अजीब लग रहा है. ऐसे में इसे खाने वालों का क्या हाल हुआ होगा.

दरअसल, सोशल मीडिया में एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें कड़क गोलगप्पे के साथ आलू का मसाला और कोल्ड ड्रिंक डालकर परोसा जा रहा है. वीडियो देखकर ऐसा लगेगा कि मानो गोलगप्पे का चीर हरण कर दिया गया हो. ट्विटर पर शेयर किए गए इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पानीपूरी बेचने वाला एक कटोरी में थम्सअप डालता है. इसके बाद वह गोलगप्पा उठाता है और उसमें आलू का मसाला भरकर कोल्ड ड्रिंक के साथ कस्टमर को सर्व करता है.

Pani Puri lovers, here’s presenting Thump’s up Pani Puri…

Shower your love with Thumbs down pic.twitter.com/Gjuo9c4PoE

— Mohammed Futurewala (@MFuturewala) February 9, 2023