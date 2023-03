Pati-Patni Ka Video: छिपकर तीसरी शादी करने जा रहा था पति, पहली पत्नी ने आते ही सुजा दिया मुंह

Funny Husband Video: जब से सोशल मीडिया का चलन बढ़ा है तब से लोगों के मनोरंजन में कोई कमी नहीं रहती है. इंटरनेट पर इंसानों से लेकर जानवरों तक के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई बार तो शादी प्यार के ऐसे ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, जिनको देखकर आपकी हंसी पूरे दिन ही नहीं रुकती है.

कई बार तो ऐसे ऐसे वाकये सामने आते हैं, जब आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है तो वहीं कुछ लोगों के ऐसे-ऐसे खुलासे वाले वीडियो भी सामने आ जाते हैं, जो कि उनकी जिंदगी में ही कलेश बन कर रह जाते हैं. आज के वायरल वीडियो देखकर आप खूब हंसने वाले हैं. इस वीडियो में एक शख्स अपनी दो-दो पत्नियों के बावजूद जब तीसरी शादी करने पहुंचा तो पहली पत्नी को पता चल गया, इसके बाद उसने जो किया, वह आपको खूब हंसाने वाला है.

इस मजेदार पिटाई का दमदार वीडियो इंटरनेट के अलग-अलग प्लेटफार्म पर वायरल हो रहा है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक महिला को जैसे ही अपने पति की तीसरी शादी की खबर मिली वह तुरंत ही शादी वाली जगह पर बच्चे के साथ जा पहुंचे. इसके बाद महिला ने जमकर बवाल काटा. उसकी हरकतें देखकर दुल्हन पक्ष के लोग पहुंचे और वजह पूछी. इसके बाद महिला ने दुल्हन पक्ष के लोगों को अपने पति की पूरी सच्चाई बताई और उसकी सारी काली करतूतों का खुलासा कर दिया.

Kalesh B/w Wife and her Husband over 2nd Marriage of Her Husband pic.twitter.com/z3WavXAbi6

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) March 26, 2023