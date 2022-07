राहुल गांधी के बाद अब सोनिया गांधी से ED करेगी पूछताछ, संसद से सड़क तक कांग्रेस दिखाएगी ताकत, सीएम गहलोत भी होंगे शामिल

ED Summons Sonia Gandhi : नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लांड्रिंग की जांच कर रही ईडी की टीम आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ करेगी. इसके खिलाफ कांग्रेस ने एक बार फिर दिल्ली समेत देशभर में प्रदर्शन की रणनीति बनाई है. दिल्ली में संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस नेता प्रदर्शन करते नजर आएंगे.

इससे पहले जून में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के समय भी कांग्रेस ने मनी लांड्रिंग के आरोपों को बेबुनियाद बताया था और दिल्ली में जबरदस्त प्रदर्शन कर मोदी सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया था.

दिल्ली के प्रदर्शन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल होंगे.

Will address a Press Conference at AICC (Delhi) tomorrow at 10 am.

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) July 20, 2022