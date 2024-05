अशोक गहलोत ने राम मंदिर को लेकर दिया ये बड़ा बयान, PM मोदी के लिए कहा-वह चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं

Ram Mandir: राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) इन दिनों अमेठी में कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं. 20 मई को अमेठी में चुनाव होना है. इस बीच उनका राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान सामने आया है.

पूर्व सीएम अशोक गहलोत से जब पूछा गया कि अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है तो राम मंदिर के अस्तित्व को खतरा हो सकता है इस पर उन्होंने कहा,'' कोई खतरा नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बना है. अगर सरकार बीजेपी की नहीं होती कांग्रेस की होती तो भी मंदिर बनता.ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से है. वो (बीजेपी) भ्रम फैला रहे हैं. अब उनके भ्रम में कोई आने वाला नहीं है. लोग समझ गए हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi)असत्य बोलते हैं, चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. लोग इस बात को समझ गए हैं.''

#WATCH | Amethi, UP: Former Rajasthan CM Ashok Gehlot says, "Ram Mandir has been constructed on the orders of Supreme Court...Even if the government was of UPA instead of NDA then also the temple would have been constructed...They(BJP) are spreading confusion...The public has… pic.twitter.com/p1FeClrvQk

— ANI (@ANI) May 18, 2024