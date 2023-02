Chetan Sharma Troll: स्टिंग ऑपरेशन Gameover के बाद Twitter पर छाए चेतन शर्मा, फैंस के आये कमेंटस

Chetan Sharma Troll after Resign: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला दिल्ली में है. लेकिन किक्रेट जगत के लोगों का ध्यान चेतन शर्मा की खबर को लेकर ज्यादा है. ज़ी मीडिया द्वारा स्टिंग ऑपरेशन गेमओवर (Operation Gmaeover) के खुलासे ने भारतीय क्रिकेट को हिलाकर रख दिया. आज चेतन शर्मा (Chetan Sharma) बीसीसीआई (BCCI) के चीफ सेलेक्टर (Chief Selector) के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है. इधर, बिना देरी किए बीसीसीआई ने भी चेतन शर्मा का इस्तीफा मंजूर कर लिया है. चेतन शर्मा के इस्तीफे पर अब बीसीसीआई का रिएक्शन भी सामने आया है. BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला (Rajeev Shukla) ने कहा है कि चेतन शर्मा ने खुद इस्तीफा भेजा है. BCCI सचिव जय शाह ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है.

जैसे ही चेतन शर्मा के इस्तीफे की खबर आई सोशल मिडिया पर चेतन शर्मा ट्रोल होने लग गये. लोग चेतन शर्मा के मीम्स शेयर कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर चेतन शर्मा के मीम्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने किंग चेतन शर्मा लिखकर मीम ट्विटर पर शेयर किया. उन्होंने चेतन शर्मा का जो फोटो पोस्ट किया, उसमें लिखा है कि ना डरे ना जिम करे चेतन शर्मा हूं बेटा, तकिए पर लेटे-लेटे सारे क्रिकेटरों में क्लेश करवा दूं जब मेरा मन करे.

