Corona पर सीएम अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, अब जारी होगी नई गाइडलाइन

Jaipur: राजस्थान (Rajasthan) में कोरोना (Corona) के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने आज सर्वदलीय बैठक (all party meeting) में आए सुझावों के बाद कहा है कि सरकार नई गाइडलाइन (new corona guideline) आज रात को जारी करेगी. उन्होंने साफ किया कि फ़ैसला सुझावों के आधार पर होगा. किसी पर सरकार का कोई फ़ैसला थोपा नहीं जाएगा. चाहे स्कूलों (Schools In Rajasthan) की बात हो या फिर धार्मिक स्थलों (religious places) की सारे फैसले बैठक में आए सुझावों के आधार पर ही होंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि दो बार की तुलना में इस बार के कोरोना का मिजाज कुछ अलग है. हमने दूसरी लहर (Second wave) के विकट हालत में राजस्थान को बचाया है. ऑक्सीजन (oxygen) की किल्लत में भी हमने व्यवस्था की. तीन मंत्रियों को दिल्ली भेजा. ऑक्सीजन के लिए दबाव बनाया ताकि कमी नहीं हो. कोरोना की दोनों लहर में सबने काम किया.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान के भीलवाड़ा (Bhilwara) और रामगंज (Ramganj) मॉडल की देश दुनिया में तारीफ हुई राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) के कामकाज की प्रशंसा हुई, लेकिन मैं केवल निमित मात्र हूं, असली योद्धा तो हमारे डॉक्टर, फ्रंट लाइन वर्कर थे. पुलिस ने भी शानदार काम किया. हमने 35 लाख लोगों को सीधा पैसा भेजा. दोनों लहर के वक्त सरकारी मशीनरी, आम जनता के काम को हम कैसे भूल सकते हैं.

यह भी पढ़ें: New year पर 1 अरब रुपए की शराब गटक गए Rajasthani

गहलोत ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी. राजनीतिक रैलियां चल रही हैं, शादियों का सीजन है. हम जब रैलियां करते हैं तो लोग सवाल करते हैं. कहते हैं राजनीतिक कार्यक्रम कर सकते हो और हम पर रोक लगाते हो. हमारे पास जवाब नहीं होता. राजनीतिक दलों को सोचना होगा. मैंने सबसे पहले प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बूस्टर डोज लगाने की मांग उठाई थी.

मुझे खुशी है कि पीएम ने बूस्टर डोज की मांग कुछ हद तक मानी है. डब्ल्यूएचओ ने बूस्टर डोज लगाने की सलाह दी है. साथ ही डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि कोरोना की सुनामी आएगी. सीएम ने कहा कि लोगों ने मास्क लगाने बंद कर दिए हैं. 90 फीसदी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं. शहरी क्षेत्रों में शहरी निकाय अभियान चलाएं. पुलिस वाले बिना मास्क लोगों को टोकें. आम लोग भी आपस में टोकें. यह अभियान हमने नहीं चलाया तो कारोना और फैलेगा. शादी समारोहों में 2 पुलिसवाले भी खड़े हो जाएं तो फर्क पड़ेगा, हम सब मिलकर इस महामारी का मुकाबला कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर सचिन पायलट ने दिया ये बयान

बैठक में कांग्रेस भाजपा बसपा माकपा नेताओं धर्म गुरुओं और NGO ने अलग अलग सुझाव दिए. इनमें एक सुझाव यह भी था कि स्कूलों में वैक्सीनेशन कैंप लगाए जाएं ताकि 15 से 18 साल के बच्चों को जल्द वैक्सीन लग जाए और उन्हें संक्रमण का खतरा कम से कम हो सके. सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा ने रात 11 से सुबह 5 के नाइट कर्फ्यू पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होता. इसकी जगह दूसरी व्यवस्था करनी चाहिए.