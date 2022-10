कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव का आज रिजल्ट, इधर लाइट मोड में शशि थरूर के बालों पर हुआ ट्वीट वायरल

Congress President election : कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा ? ये आज हो रही कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की काउंटिग के बाद तय हो जाएगा. अध्यक्ष पद की दौड़ में दो ही उम्मीदवार थे. एक शशि थरूर और दूसरे मल्लिकार्जुन खड़गे. वोटों की गिनती जारी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दिल्ली में ही मौजूद हैं.

इस बीच शशि थरूर का एक ट्वीट वायरल है. जिसमें शशि थरूर ने लिखा है कि ढाका, बांग्लादेश में मैंथ्स के टीचर जलज चतुर्वेदी से मिला खत- मेरा मानना ​​​​है कि गणित को संख्याओं से परे पढ़ाया जाना चाहिए. कक्षा 12 में गणितीय मॉडलिंग में, हमने पता लगाया कि आपकी हेयर लाइन एक अच्छी क्वार्टिक फिट है. कृपया नीचे देखें और बेझिझक इसका इस्तेमाल करें.

दोपहर बाद तक पता चल पाएगा की कौन कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान संभालने वाला है, इस बीच कल शशि थरुर का लाइट मोड में किया गया ये ट्ववीट चर्चा का विषय जरूर बन गया है.

Letter received from Jalaj Chaturvedi, Mathematics teacher in Dhaka, Bangladesh: "I believe that Mathematics should be taught beyond numbers. In Mathematical Modelling in grade 12, we explored that your hair line is a good quartic fit. Kindly see below & feel free to use it."pic.twitter.com/1YoIiGZEg2

