रवांडा में बोली दीया कुमारी, भारत की सकारात्मक विदेश नीति ने पूरे विश्व को किया प्रभावित

Jaipur: राजसमंद सांसद दीया कुमारी ने अंतरराष्ट्रीय संगठन इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के रवांडा में हो रहे अधिवेशन में विभिन्न विषयों पर हो रही बैठकों में भारत के पक्ष को रखा. यह यूनियन 179 देशों के राष्ट्रीय सांसदों का प्रतिनिधित्व करती है. लोकसभा सांसद दीया ने बैठक के दौरान यूनाइटेड नेशन अफेयर्स कमिटी के सदस्य के रूप में मीटिंग में वैश्विक स्तर पर बढ़ रही भूखमरी एवं सूखे तथा इस पर कोविड-19 के हुए प्रभाव विषय पर भारत के द्वारा किए गए प्रयासों एवं विभिन्न योजनाओं के बारे में विचार रखें.

सांसद ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कोविड -19 के पश्चात विभिन्न योजनाओं के माध्यम से चाहे वह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो, पोषण अभियान हो या मिड डे मील योजना हो, भारत वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण पार्टनर के रूप में उभरा है. सांसद दीया ने अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारी सकारात्मक विदेश नीति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है.

Represented India at the 145th IPU assembly held in Rwanda in my role as a member of the standing committee on UN affairs. @IPUparliament#IPU145 pic.twitter.com/doirU5nHGm

