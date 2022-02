IT Raid: 7 ठिकानों पर आयकर रेड हुई पूरी, 10 करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी उजागर

Jaipur: जयपुर में होटल और ज्वेलरी कारोबारी समूह पर आयकर विभाग (Income tax department) ने छापेमार कार्रवाई पूरी हो गई है. कार्रवाई में 10 करोड़ की काली कमाई उजागर हुई है. 2200 ग्राम सोना भी जब्त किया हैं.

आयकर विभाग (IT Department) की अन्वेषण शाखा ने उद्यमी जगदीश तांबी पर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया है. जयपुर (IT Raid In Jaipur) में 7 ठिकानों पर छापेमारी की गई है. तांबी परिवार होटल रॉयल आर्किड समय से जुड़ा हुआ है. कारोबारी समूह का जयपुर में रंगीन रत्न, एमरल्ड और ज्वेलरी का बड़ा कारोबार है. जयपुर में सी-स्कीम, जोहरी बाजार (Johri Bazar), सेज समेत अन्य ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम छापामार कार्रवाई की थी.

करीब 70 से अधिक आयकर कर्मी और पुलिसकर्मी छापामार कार्रवाई में शामिल रहे. आयकर विभाग को काफी दिनों से कारोबारी समूह के यहां अघोषित आय और टैक्स चोरी का इनपुट मिल रहा था. आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा ने मंगलवार सुबह अचानक छापेमारी कार्रवाई शुरू की थी.

राजस्थान आयकर विभाग (Rajasthan IT Department) की अन्वेषण शाखा वित्त वर्ष खत्म होने सर पहले कई बड़े कारोबारी समूह पर छापेमारी कर सकती है. 1 महीने के बीच में दो बड़े छापे आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा मार चुकी है. साथ ही 25 से अधिक कारोबारियों की लिस्ट आयकर विभाग ने तैयार की हुई है, जिन पर 31 मार्च से पहले छापा मारा जाना है. इनमें से आधा दर्जन कारोबारियों (IT Raid On Businessperson) के ठिकानों की वेरिफिकेशन भी आयकर विभाग की टीमें कर चुकी हैं. आयकर विभाग कोरोना संक्रमण काल के बाद एक बार फिर से एक्टिव नजर आ रही है.