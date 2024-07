दिल्ली कोचिंग हादसे पर सचिन पायलट ने जताया दुख, कहा- 1-2 संस्थानों को बंद करने से काम नहीं चलेगा

Jaipur News: नेशनल टाइगर डे के मौके पर जयपुर के जवाहरकला केंद्र में चल रहे टाइगर फेस्टिवल के समापन में कांग्रेस नेता और टोंक विधायक सचिन पायलट पहुंचे, जहां उन्होंने फेस्टिवल की सराहना करते हुए कहा कि कोई भी निशुल्क इसमें प्रवेश कर सकता है और टाइगर के बारे में बेहतरीन कंटेट यहां एग्जीबीट किया गया है.



दूसरी ओर सचिन पायलट ने कहा कि देश में बढ़ रही रेल दुर्घटनाएं चिताजंनक हैं. पचास फीसदी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता था. यह सरकार की जिम्मेदारी है. पायलट ने दिल्ली कोचिंग संस्थान हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि एक-दो संस्थानों को बंद करने से काम नहीं चलेगा. ऑडिट करके कार्रवाई होनी चाहिए.

Visited an interesting exhibition on the 'Jaipur Tiger Festival' hosted at Jawahar Kala Kendra, Jaipur.

The display of photographs beautifully captures the magnificent beauty of tigers in their natural habitat. Kudos to the organizers for their efforts and hard work in putting… pic.twitter.com/GDn47ad6M0

— Sachin Pilot (@SachinPilot) July 30, 2024