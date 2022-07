अगले 15 दिन बुध का गोचर वृश्चिक और मीन को कराया अचानक धनलाभ, जानें आपकी जिदंगी में क्या होगा बदलाव

Next 15 days will change in your life : बुध भले ही सबसे छोटे ग्रह हों लेकिन इनको ही सबसे प्रभावशाली ही माना जाता है. बुध के कर्क राशि में गोचर करने से इसका प्रभाव सभी राशियों और देश-दुनिया पर पड़ रहा है.