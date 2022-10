महाकाल लोक का PM ने किया लोकार्पण, गर्भगृह में पीएम ने पूजा के बाद लगाया ध्यान, देखें वीडियो

उज्जैन/ जयपुर: 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नए दर्शन परिसर 'महाकाल लोक' का पीएम मोदी ने लोकार्पण किया. यह पूरा शिवलिंग कलेवा से तैयार किया गया है.

कॉरिडोर उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने महाकाल गृभगृह में पूजा की. इस दौरान पीएम मोदी ने कुछ समय के लिए ज्योतिर्लिंग के सामने ध्यान भी लगाया. पीएम मोदी गृभगृह में बैठकर जाप करते दिखे.

इस मौके पर पूरे महाकाल मंदिर और महाकाल लोक को फूलों से सजाया गया है.अहमदाबाद से विशेष विमान के जरिए वे पहले इंदौर और वहां से एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से उज्जैन पहुंचे और सीधा महाकाल मंदिर पहुंचे. इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे.

पीएम मोदी ने 200 संतों और करीब हजारों लोगों की मौजूदगी में 'महाकाल लोक' का उद्घाटन किया. महाकाल लोक में 108 विशाल स्तंभ बनाए गए हैं. इन पर महादेव, पार्वती समेत उनके पूरे परिवार के चित्र उकेरे गए हैं. ये चित्र देखने में बिलकुल मूर्तियों की तरह ही हैं जिनमें शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की लीलाओं का वर्णन है.

प्रतिमाओं पर QR कोड स्कैन कर शिव की जानकारी पा सकते हैं आप

यहां हर एक प्रतिमा के सामने QR कोड लगाया है, जिसे स्कैन करते ही भगवान शिव की कहानी की जानकारी आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगी. यानी नई पीढ़ी को पौराणिक इतिसाह, कथाओं और मान्यताओं से जोड़ना है. बता दें कि महाकाल लोक में एक दिन में 10 लाख से ज्यादा लोग महाकाल का दर्शन कर सकते हैं.

#WATCH | PM Modi offers prayers at Mahakal temple in Ujjain, MP. He'll dedicate to the nation, 'Shri Mahakal Lok' this evening.

Under the project, the temple precinct will be expanded nearly seven times. The total cost of the entire project is around Rs 850 cr.

(Source:DD News) pic.twitter.com/ArN3DHJGyI

— ANI (@ANI) October 11, 2022