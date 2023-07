CCTV in Girls Toilet: पुणे के तालेगांव दाभडे (Talegaon Dabhade) क्षेत्र में एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल को एक हिंदू संगठन के सदस्यों पीट दिया. बताया जा रहा है है कि कुछ छात्राओं के माता-पिता ने ये आरोप लगाया है कि छात्राओं के वाशरूम में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं. घटना के बाद से तनाव का माहौल बना हुआ है.

हाथ जोड़कर भागा प्रिंसिपल

cre Trending Stories

प्रिंसिपल का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग उसे थप्पड़ मार रहे हैं. प्रिंसिपल हाथ जोड़ता आग चल रहा है, लेकि लोग पीछे से उसे पीट रहे हैं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि प्रिंसिपल के कपड़े फटे हुए हैं, और वो लंबे कदमों से सीढ़ियों की ओर बढ़ रहा है.

देखिए वीडियो...

Location: Ambi, #Pune

This video is making rounds on SM. It is being claimed that DY Patil High School Principal, Alexander was thrashed by #Hindus for organizing #Christian prayers at the school

Sadly, this is partial truth. He had installed CCTV in girl student's washroom. pic.twitter.com/ZnSlLDhcYl

— Omkara (@OmkaraRoots) July 7, 2023