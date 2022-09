राइट टू हेल्थ बिल पारित नहीं, प्रवर समिति को भेजा, जानें चिकित्सा मंत्री ने क्या कहा

Right to Health Bill Not Passed: प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए लाया गया विल राइट टू हेल्थ विधानसभा में पारित नहीं हो सका. इस पर चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा प्रतिपक्ष और सदन के अन्य सदस्यों की भावना का आदर करते हुए विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव रखा गया.