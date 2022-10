Salaar First look out: सालार फिल्म में पृथ्वीराज का फर्स्ट लुक रिलीज होते ही वायरल, फैंस को याद आए रॉकी भाई

Salaar FIRST look out: निर्देशक प्रशान्त नील (Prashanth Neel) के डायरेक्शन में बनी फिल्म सालार का नया पोस्टर रिलीज हो गया है. बड़े बजट वाली फिल्म सालार (Salaar) से पृथ्वीराज सुकुमारन (Prithviraj Sukumaran) का फर्स्ट लुक सामने आया है. फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज करने की एक मुख्य वजह अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन (Prithviraj Sukumaran) का जन्मदिन भी थी. पृथ्वीराज के चाहने वाले उन्हें बर्थडे विश कर रहे हैं.

पृथ्वीराज सुकुमारन का आनेवाली फिल्म सालार (Salaar) से फर्स्ट लुक रिवील हो गया है. प्रभास (Prabhas) स्टारर सालार के लिए फैन्स काफी उत्साहित हैं. सुकुमारन के लुक्स देखने के बाद फैंस और भी उत्सुक हो गए हैं. बताया जा रहा है कि फिल्म में प्रभास के डबल रोल को दो अलग टाइम पीरियड में दिखाया जाएगा. फिल्म में श्रुति हासन (Shruti Haasan) प्रभास की प्रेमिका का रोल निभाती दिखेंगी. इस फिल्म में प्रभास के लु्क्स को लेकर भी खूब चर्चाएं हो रही हैं. जानकारों का कहना है कि बड़े बजट वाली यह फिल्म 2023 में दर्शकों पैसा वसूल मनोरंजन करने वाली है.

Thank you #HombaleFilms #PrashanthNeel #Prabhas and the entire team of #Salaar! #VardharajaMannaar will see you in theatres on the 28th of September 2023!#Salaar #TheEraOfSalaarBegins#Prabhas @prashanth_neel @VKiragandur @hombalefilms pic.twitter.com/fZ8V3BAjfl

— Prithviraj Sukumaran (@PrithviOfficial) October 16, 2022