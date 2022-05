दूल्हे ने अंधेरे में पहनाया किसी और को हार, घूंघट उठते ही मचा बवाल

Jaipur: गर्मी के मौसम में देशभर में लोगों को बिजली की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है. वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के असलाना गांव में बिजली की ऐसी कारामात सामने आई, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है.

MP | Power cut led to 'bride-groom exchange' in Aslana village, Ujjain; mistake rectified later

During the wedding on May 5, two of my daughters were wearing same bridal outfits which caused confusion. But the marriage was held with the right match: Ramesh, brides' father (09.5) pic.twitter.com/kH7Ti3okQe

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) May 10, 2022