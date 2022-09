जलदाय विभाग का नया मुखिया कौन, लॉबिंग शुरू, 29 सितंबर को लगेगी मुहर

who will become a new head of PHED : राजस्थान में इस साल पीने के पानी की कोई कमी नहीं,यानि प्रदेश की प्यास बुझाने में जलदाय विभाग को कोई दिक्कत नहीं होगी,लेकिन चीफ इंजीनियर्स की कुर्सी के लिए दावेदारों की प्यास बढ़ती जा रही है, जिस पर 29 सितंबर को अंतिम मुहर लगेंगी.