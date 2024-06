Panchang 19 June 2024 : आज बुधवार का दिन, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल

Panchang 19 June 2024 : आज 19 जून 2024 बुधवार के दिन, प्रदोष व्रत है और सिद्ध-साध्य योग बने हैं. आज के 19 जून 2024 के शुभ दिन, सूर्य ग्रह मिथुन राशि में और चंद्रमा का वृश्चिक में संचार होगा. आज का शुभ मुहूर्त और राहुकाल इस प्रकार है.

विक्रम संवत - 2081, पिंगल

शक सम्वत - 1946, क्रोधी

पूर्णिमांत - ज्येष्ठ

अमांत - ज्येष्ठ

तिथि

शुक्ल पक्ष द्वादशी - Jun 18 06:25 AM – Jun 19 07:28 AM

शुक्ल पक्ष त्रयोदशी - Jun 19 07:28 AM – Jun 20 07:50 AM

नक्षत्र

विशाखा - Jun 18 03:56 PM – Jun 19 05:23 PM

अनुराधा - Jun 19 05:23 PM – Jun 20 06:10 PM

करण

बालव - Jun 18 07:01 PM – Jun 19 07:28 AM

कौलव - Jun 19 07:28 AM – Jun 19 07:44 PM

तैतिल - Jun 19 07:44 PM – Jun 20 07:50 AM

योग

सिद्ध - Jun 18 09:38 PM – Jun 19 09:11 PM

साध्य - Jun 19 09:11 PM – Jun 20 08:12 PM

वार

बुधवार

त्यौहार और व्रत

प्रदोष व्रत

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 5:45 AM

सूर्यास्त - 7:10 PM

चन्द्रोदय - Jun 19 4:52 PM

चन्द्रास्त - Jun 20 3:47 AM

अशुभ काल

राहू - 12:28 PM – 2:08 PM

यम गण्ड - 7:26 AM – 9:07 AM

कुलिक - 10:47 AM – 12:28 PM

दुर्मुहूर्त - 12:01 PM – 12:55 PM

वर्ज्यम् - 09:31 PM – 11:10 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - Nil

अमृत काल - 08:03 AM – 09:45 AM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:09 AM – 04:57 AM

आनन्दादि योग

प्रजापति (धाता) Upto - 05:23 PM

सौम्य



सूर्या राशि

सूर्य मिथुन राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा जून 19, 11:05 AM तक तुला राशि उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगा

चन्द्र मास

अमांत - ज्येष्ठ

पूर्णिमांत - ज्येष्ठ

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) - ज्येष्ठ 29, 1946

वैदिक ऋतु - ग्रीष्म

द्रिक ऋतु - ग्रीष्म

शुभ योग

त्रिपुष्कर योग - Jun 18 03:56 PM - Jun 19 05:45 AM

अमृतसिद्धि योग - Jun 19 05:23 PM - Jun 20 05:45 AM

सर्वार्थसिद्धि योग - Jun 19 05:23 PM - Jun 20 06:10 PM