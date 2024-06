Panchang 24 June 2024 : आज सोमवार का दिन, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल

Panchang 24 June 2024 : आज 24 जून 2024 सोमवार के दिन कृष्ण पक्ष तृतीया के दिन सूर्य देव मिथुन राशि और चंद्रमा, मकर राशि में हैं. उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र के साथ आज का दिन और भी शुभ हो गया है. ऐसे में चलिए बताते हैं, आपको आज 24 जून 2024 रविवार का शुभ मुहूर्त और राहुकाल.

विक्रम संवत - 2081, पिंगल

शक सम्वत - 1946, क्रोधी

पूर्णिमांत - आषाढ़

अमांत - ज्येष्ठ

तिथि

कृष्ण पक्ष तृतीया - Jun 24 03:26 AM – Jun 25 01:23 AM

कृष्ण पक्ष चतुर्थी - Jun 25 01:23 AM – Jun 25 11:11 PM

नक्षत्र

उत्तराषाढ़ा - Jun 23 05:03 PM – Jun 24 03:54 PM

श्रवण - Jun 24 03:54 PM – Jun 25 02:32 PM

करण

वणिज - Jun 24 03:26 AM – Jun 24 02:26 PM

विष्टि - Jun 24 02:26 PM – Jun 25 01:23 AM

बव - Jun 25 01:23 AM – Jun 25 12:18 PM

योग

इन्द्र - Jun 23 02:26 PM – Jun 24 11:51 AM

वैधृति - Jun 24 11:51 AM – Jun 25 09:05 AM

वार

सोमवार

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 5:46 AM

सूर्यास्त - 7:11 PM

चन्द्रोदय - Jun 24 9:40 PM

चन्द्रास्त - Jun 25 8:45 AM

अशुभ काल

राहू - 7:27 AM – 9:08 AM

यम गण्ड - 10:48 AM – 12:29 PM

कुलिक - 2:10 PM – 3:50 PM

दुर्मुहूर्त - 12:56 PM – 01:49 PM, 03:37 PM – 04:30 PM

वर्ज्यम् - 07:40 PM – 09:11 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:02 PM – 12:56 PM

अमृत काल - 09:47 AM – 11:19 AM, 04:43 AM – 06:13 AM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:10 AM – 04:58 AM

आनन्दादि योग

काण Upto - 05:24 PM

सिद्धि

सूर्या राशि

सूर्य मिथुन राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा मकर राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

चन्द्र मास

अमांत - ज्येष्ठ

पूर्णिमांत - आषाढ़

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) - आषाढ़ 3, 1946

वैदिक ऋतु - ग्रीष्म

द्रिक ऋतु - वर्षा

शुभ योग

सर्वार्थसिद्धि योग - Jun 24 03:54 PM - Jun 25 05:47 AM

सर्वार्थसिद्धि योग - Jun 23 05:03 PM - Jun 24 05:46 AM