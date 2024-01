Panchang 26 January 2024 : 26 जनवरी शुक्रवार का दिन जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल

Panchang 26 January 2024 : हिंदू पंचांग के अनुसार 26 जनवरी 2024, शुक्रवार के दिन बन रहे प्रीति और आयुष्मान योग बहुत ही शुभकर हैं. 26 जनवरी 2024 पर सूर्य का पूरे दिन संचार मकर राशि में होगा और चंद्रमा का संचार कर्क राशि में रहेगा. चलिए बताते हैं आपको शुभ मुहूर्त और राहुकाल

विक्रम संवत - 2080, अनला



शक सम्वत - 1945, शोभकृतपूर्णिमांत - माघअमांत - पौष

तिथि

कृष्ण पक्ष प्रतिपदा - Jan 25 11:23 PM – Jan 27 01:20 AM

कृष्ण पक्ष द्वितीया - Jan 27 01:20 AM – Jan 28 03:37 AM

नक्षत्र

पुष्य - Jan 25 08:16 AM – Jan 26 10:28 AM

आश्लेषा - Jan 26 10:28 AM – Jan 27 01:01 PM

करण

बालव - Jan 25 11:24 PM – Jan 26 12:19 PM

कौलव - Jan 26 12:19 PM – Jan 27 01:20 AM

तैतिल - Jan 27 01:20 AM – Jan 27 02:26 PM

योग

प्रीति - Jan 25 07:32 AM – Jan 26 07:42 AM

आयुष्मान - Jan 26 07:42 AM – Jan 27 08:08 AM

वार-शुक्रवार

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 7:13 AM

सूर्यास्त - 6:05 PM

चन्द्रोदय - Jan 26 6:44 PM

चन्द्रास्त - Jan 27 8:17 AM

अशुभ काल

राहू - 11:17 AM – 12:39 PM

यम गण्ड - 3:22 PM – 4:44 PM

कुलिक - 8:34 AM – 9:56 AM

दुर्मुहूर्त - 09:23 AM – 10:07 AM, 01:01 PM – 01:44 PM

वर्ज्यम् - 12:38 AM – 02:24 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:17 PM – 01:01 PM

अमृत काल - None

ब्रह्म मुहूर्त - 05:36 AM – 06:24 AM

आनन्दादि योग

उत्पात Upto - 10:28 AM

मृत्यु

सूर्या राशि

सूर्य मकर राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा कर्क राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

चन्द्र मास

अमांत - पौष

पूर्णिमांत - माघ

वैदिक ऋतु - हेमंत

द्रिक ऋतु - शिशिर

शुभ योग

अमृतसिद्धि योग - Jan 25 08:16 AM - Jan 26 07:12 AM

गुरू पुष्य योग - Jan 25 08:16 AM - Jan 26 07:12 AM

सर्वार्थसिद्धि योग - Jan 25 08:16 AM - Jan 26 07:12 AM

