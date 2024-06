Panchang 26 June 2024 : आज बुधवार का दिन, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल

Panchang 26 June 2024 : आज 26 जून 2024 बुधवार के दिन सूर्य का मिथुन राशि में होना और चंद्रमा का कुंभ राशि में संचरण करना शुभफलदायी रहेगा. प्रीति, विष्कुंभ और आयुष्मान जैसे योग आज के दिन को और शुभ बना देते हैं. ऐसे में 26 जून 2024 का शुभ मुहूर्त और राहुकाल इस प्रकार रहेगा.

विक्रम संवत - 2081, पिंगल

शक सम्वत - 1946, क्रोधी

पूर्णिमांत - आषाढ़

अमांत - ज्येष्ठ

ये भी पढ़ें :

29 जून 2024 बुध परिवर्तन से 6 राशियों की किस्मत मारेगी पलटी, खूब होगी कमाई दुश्मन मुंह की खाएंगे

बुध के राशि परिवर्तन से 3 राशियों की लगेगी लॉटरी, पैसे और प्यार के मामले में बनेंगे लकी

तिथि

कृष्ण पक्ष पंचमी - Jun 25 11:11 PM – Jun 26 08:55 PM

कृष्ण पक्ष षष्ठी - Jun 26 08:55 PM – Jun 27 06:39 PM

नक्षत्र

धनिष्ठा - Jun 25 02:32 PM – Jun 26 01:05 PM

शतभिषा - Jun 26 01:05 PM – Jun 27 11:36 AM

करण

कौलव - Jun 25 11:11 PM – Jun 26 10:03 AM

तैतिल - Jun 26 10:03 AM – Jun 26 08:55 PM

गर - Jun 26 08:55 PM – Jun 27 07:47 AM

योग

विष्कुम्भ - Jun 25 09:05 AM – Jun 26 06:14 AM

प्रीति - Jun 26 06:14 AM – Jun 27 03:20 AM

आयुष्मान - Jun 27 03:20 AM – Jun 28 12:28 AM

वार

बुधवार

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 5:47 AM

सूर्यास्त - 7:12 PM

चन्द्रोदय - Jun 26 11:04 PM

चन्द्रास्त - Jun 27 10:52 AM

अशुभ काल

राहू - 12:29 PM – 2:10 PM

यम गण्ड - 7:28 AM – 9:08 AM

कुलिक - 10:49 AM – 12:29 PM

दुर्मुहूर्त - 12:02 PM – 12:56 PM

वर्ज्यम् - 07:50 PM – 09:20 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - Nil

अमृत काल - 04:50 AM – 06:20 AM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:11 AM – 04:59 AM

आनन्दादि योग

मित्र Upto - 01:05 PM

मानस

सूर्या राशि

सूर्य मिथुन राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

चन्द्र मास

अमांत - ज्येष्ठ

पूर्णिमांत - आषाढ़

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) - आषाढ़ 5, 1946

वैदिक ऋतु - ग्रीष्म

द्रिक ऋतु - वर्षा