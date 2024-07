Panchang 30 July 2024 : आज मंगलवार का दिन , जाने शुभ मुहूर्त और राहुकाल

Panchang 30 July 2024 : हिंदू पंचांग के अनुसार आज कृष्ण पक्ष की दशमी-एकादशी पर कृत्तिका और रोहिणी नक्षत्र में सर्वार्थसिद्धि योग बना है. ऐसे में आज का शुभ मुहूर्त और राहुकाल इस प्रकार है

विक्रम संवत - 2081, पिंगल

शक सम्वत - 1946, क्रोधी

पूर्णिमांत - श्रावण

अमांत - आषाढ़

तिथि

कृष्ण पक्ष दशमी - Jul 29 05:56 PM – Jul 30 04:45 PM

कृष्ण पक्ष एकादशी - Jul 30 04:45 PM – Jul 31 03:55 PM

नक्षत्र

कृत्तिका - Jul 29 10:55 AM – Jul 30 10:23 AM

रोहिणी - Jul 30 10:23 AM – Jul 31 10:12 AM

करण

विष्टि - Jul 30 05:18 AM – Jul 30 04:45 PM

बव - Jul 30 04:45 PM – Jul 31 04:18 AM

बालव - Jul 31 04:18 AM – Jul 31 03:56 PM

योग

वृद्धि - Jul 29 05:55 PM – Jul 30 03:55 PM

ध्रुव - Jul 30 03:55 PM – Jul 31 02:13 PM

वार

मंगलवार

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 6:00 AM

सूर्यास्त - 7:05 PM

चन्द्रोदय - Jul 30 12:54 AM

चन्द्रास्त - Jul 30 2:56 PM

अशुभ काल

राहू - 3:49 PM – 5:27 PM

यम गण्ड - 9:17 AM – 10:55 AM

कुलिक - 12:33 PM – 2:11 PM

दुर्मुहूर्त - 08:37 AM – 09:30 AM, 11:27 PM – 12:11 AM

वर्ज्यम् - 02:16 AM – 03:51 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:07 PM – 12:59 PM

अमृत काल - 08:02 AM – 09:36 AM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:24 AM – 05:12 AM

आनन्दादि योग

गद Upto - 10:23 AM

मातंग

सूर्या राशि

सूर्य कर्क राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

चन्द्र मास

अमांत - आषाढ़

पूर्णिमांत - श्रावण

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) - श्रावण 8, 1946

वैदिक ऋतु - ग्रीष्म

द्रिक ऋतु - वर्षा

शुभ योग

सर्वार्थसिद्धि योग - Jul 31 06:01 AM - Jul 31 10:12 AM

सर्वार्थसिद्धि योग - Jul 30 06:00 AM - Jul 30 10:23 AM