Panchang 6 July 2024 : आज शनिवार का दिन, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल

Panchang 6 July 2024 : आज 6 जुलाई 2024 शनिवार के दिन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा और शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि है. 4 शुभ योग के साथ आज के दिन का शुभ मुहूर्त और राहुकाल इस प्रकार है.

विक्रम संवत - 2081, पिंगल

शक सम्वत - 1946, क्रोधी

पूर्णिमांत - आषाढ़

अमांत - आषाढ़

तिथि

शुक्ल पक्ष प्रतिपदा - Jul 06 04:27 AM – Jul 07 04:26 AM

शुक्ल पक्ष द्वितीया - Jul 07 04:26 AM – Jul 08 04:59 AM

नक्षत्र

पुनर्वसु - Jul 06 04:06 AM – Jul 07 04:48 AM

पुष्य - Jul 07 04:48 AM – Jul 08 06:02 AM

करण

किस्तुघन - Jul 06 04:27 AM – Jul 06 04:22 PM

बव - Jul 06 04:22 PM – Jul 07 04:26 AM

बालव - Jul 07 04:26 AM – Jul 07 04:38 PM

योग

व्याघात - Jul 06 03:48 AM – Jul 07 02:47 AM

हर्षण - Jul 07 02:47 AM – Jul 08 02:12 AM

वार

शनिवार

त्यौहार और व्रत

गुप्त नवरात्र प्रारंभ

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 5:50 AM

सूर्यास्त - 7:12 PM

चन्द्रोदय - Jul 06 5:45 AM

चन्द्रास्त - Jul 06 7:57 PM

अशुभ काल

राहू - 9:11 AM – 10:51 AM

यम गण्ड - 2:11 PM – 3:52 PM

कुलिक - 5:50 AM – 7:31 AM

दुर्मुहूर्त - 07:37 AM – 08:31 AM

वर्ज्यम् - 04:27 PM – 06:06 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:05 PM – 12:58 PM

अमृत काल - 02:19 AM – 03:58 AM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:14 AM – 05:02 AM

आनन्दादि योग

छत्र Upto - 04:48 AM

मित्र

सूर्या राशि

सूर्य मिथुन राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा जुलाई 06, 10:34 PM तक मिथुन राशि उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगा

चन्द्र मास

अमांत - आषाढ़

पूर्णिमांत - आषाढ़

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) - आषाढ़ 15, 1946

वैदिक ऋतु - ग्रीष्म

द्रिक ऋतु - वर्षा

शुभ योग

त्रिपुष्कर योग - Jul 07 04:26 AM - Jul 07 04:48 AM

सर्वार्थसिद्धि योग - Jul 06 04:06 AM - Jul 06 05:50 AM

रवि पुष्य योग - Jul 07 05:51 AM - Jul 08 05:51 AM

सर्वार्थसिद्धि योग - Jul 07 05:51 AM - Jul 08 06:02 AM