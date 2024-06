Video: 'संसद के इतिहास का कलंकित दिन', मल्लिकार्जुन खरगे ने ऐसा क्या किया सभापति जगदीप धनखड़ स्तब्ध हो गए

Parliament Session 2024: आज भारतीय संसद के इतिहास में ऐसा कलंकित दिन है कि विपक्ष के नेता खुद वेल में आ गए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. मैं दुखी हूं, स्तब्ध हूं. भारतीय संसदीय परंपरा इस हद तक बिगड़ जाएगी कि विपक्ष के नेता वेल में आएंगे, उपनेता वेल में आएंगे." ये लाइन है सभापति जगदीप धनखड़ की. धनखड़ ने शुक्रवार को कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे स्वयं आसन के समक्ष आ गये जो पहले कभी नहीं हुआ. सभापति धनखड़ की टिप्पणी उस समय आई जब विपक्ष के सदस्य राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर हो रही चर्चा के दौरान लगातार हंगामा कर रहे थे. विपक्ष लगातार नीट पर चर्चा कराने की बात कह रहा था.

सदन में आज नेता प्रतिपक्ष ने क्या किया

हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही आरंभ होने के करीब आधे घंटे के भीतर दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. इसके बाद बैठक दोबारा जब शुरू हुई तो भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी ने राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की, लेकिन इस बीच विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा. त्रिवेदी जब बोल रहे थे तभी सदन के नेता जे पी नड्डा ने चर्चा में व्यवधान को लेकर विपक्षी सदस्यों पर निशाना साधा. नड्डा की बात खत्म होते ही सभापति धनखड़ ने कहा, ‘‘आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं आसन के समक्ष आए हैं.’’

देखें वीडियो, सभापति धनखड़ ने क्या कहा

#WATCH | Vice President and Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankhar says, "Today is such a tainted day in the history of the Indian Parliament that the Leader of the Opposition himself has come to the Well. This has never happened before. I am pained, shocked. The Indian… pic.twitter.com/S1KUdKvO4z

— ANI (@ANI) June 28, 2024