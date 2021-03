Corona से बचने के लिए HEPA मास्क पहनकर संसद पहुंचे Dr. Narendra Jadhav, सोशल मीडिया पर लोगों ने ले लिए मजे

नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हुआ है. इस सत्र में भाग लेने के लिए सभी सांसद कोरोना (Corona) से बचाव के लिए अलग-अलग तरह के मास्क पहनकर पहुंचे. लेकिन राज्य सभा सांसद डॉ नरेंद्र जाधव (Dr. Narendra Jadhav) का मास्क सोमवार को चर्चा का केंद्र बन गया. उनके हाई क्वालिटी मास्क पर लोगों ने सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर मजे ले लिए.

जानकारी के मुताबिक डॉ नरेंद्र जाधव (Dr. Narendra Jadhav) को राष्ट्रपति ने 2016 में राज्य सभा के लिए नामित किया था. वे सोमवार को High Efficiency Particulate Air (HEPA) मास्क लगाकर संसद पहुंचे. इस मास्क में उनके मुंह के साथ आंख-नाक भी कवर हो रहे थे. डॉ जाधव ने कहा कि इस मास्‍क की क्षमता 99.7% है. इसका अर्थ ये है कि अधिकतर कणों को शरीर में जाने से ये मास्क रोक लेता है. उन्होंने बताया कि इस फिल्टर मास्क को पूर्व सांसद विश्‍वेश्‍वर रेड्डी ने डिजाइन किया है.

Dr. Narendra Jadhav, Rajya Sabha MP, wears a High-Efficiency Particulate Air (HEPA) filter mask to the Parliament

"The efficiency of this mask is 99.7%, which means very little particulate matter goes into your body. This mask is designed by former MP Vishweshwar Reddy,"he says pic.twitter.com/GdshCwxOeZ

— ANI (@ANI) March 8, 2021