Rakesh Tikait ने किया Parliament घेराव का ऐलान, बोले- अब अपनी फसल वहीं बेचेंगे

नई दिल्ली: किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर संसद घेराव की चेतावनी दी है. साथ ही इस बार उन्होंने लोगों से कहा कि आपको जब भी दिल्ली जाने को कहा जाए तो बैरिकेड्स तोड़ने के लिए तैयार रहना होगा. भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत मंगलवार को जयपुर में आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे.

राकेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं और हम सब इसे साबित करके दिखाएंगे. उन्होंने कहा कि विधानसभाओं, कलेक्ट्रेट दफ्तर और संसद में भी अब अपनी फसल बेचेंगे. संसद से बढ़िया कोई और मंडी नहीं है.

#WATCH | You would need to go to Delhi when asked&have to breach barricades again. PM said farmers can sell crops anywhere. We'll prove it by selling at State Assemblies, Collectors’ offices &Parliament. No mandi can be better than Parliament: BKU's Rakesh Tikait in Jaipur(23.03) pic.twitter.com/LulbxjJAtV

— ANI (@ANI) March 23, 2021