22 जनवरी को शराब-मीट पर बैन? भाजपा विधायक की बात मानेंगे सीएम एकनाथ शिंदे?

Ram Mandir Praan Pratishtha: अयोध्या में भगवान श्रीराम के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां पूरे देश में चल रही हैं. 22 जनवरी देश में कई जगहों पर धार्मिक अनुष्ठान और समारोह होंगे. इस बीच महाराष्ट्र में भाजपा विधायक राम कदम ने बुधवार को सीएम एकनाथ शिंदे से पूरे राज्य में शराब और मीट पर 22 जनवरी के दिन बैन लगाने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि 22 जनवरी दिवाली के त्योहार की तरह ही पवित्र है.

22 जनवरी को ड्राई डे

भाजपा विधायक ने कहा कि मैं भगवान राम के सभी भक्तों की ओर से महाराष्ट्र के सीएम से आग्रह करता हूं कि 22 जनवरी के पवित्र दिन पर पूरे राज्य में शराब और मीट पर बैन लगाया जाए. मैं महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे केंद्र सरकार से भी अनुरोध करें कि उस दिन पूरे देश में मीट और शराब पर बैन लगा दिया जाए.

#WATCH | Mumbai: Ahead of the consecration ceremony of Ram Temple, BJP MLA Ram Kadam urges Maharashtra CM Eknath Shinde for a one-day ban on alcohol and meat.

He says, "...22nd January is as sacred as the festival of Diwali. I urge the CM of Maharashtra on behalf of all… pic.twitter.com/0lIyxsMVh0

— ANI (@ANI) January 3, 2024