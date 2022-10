Rani Laxmi Bai Scindia Dynasty Dispute: अमित शाह की यात्रा और जय विलास पैलेस में लक्ष्मीबाई की एंट्री! क्या है सिंधिया का सियासी संदेश

Scindia Jaivilas Palace: सिंधिया राजघराने और महारानी लक्ष्मीबाई के बीच की दूरियों को खत्म करने की कवायद शुरू हुई है. इसकी शुरुआत महारानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर के जय विलास पैलेस में एंट्री दिए जाने के साथ हुई है. जय विलास पैलेस में लगी गाथा स्वराज की में मराठा राजाओं के साथ रानी लक्ष्मीबाई के परिवार की शौर्य गाथा को जगह देकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सियासी तौर पर नई इबारत लिखने की कोशिश की है.

आखिर क्या है मामला...

आजादी की पहली लड़ाई 1857 की नायिका महारानी लक्ष्मी बाई के मामले में सिंधिया राजघराने की भूमिका हमेशा से चर्चा में रही है. इसी के चलते सिंधिया राजघराने की लगभग 160 साल से महारानी लक्ष्मी बाई के नाम से दूरी रही है. अब इस दूरी को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खत्म करने का बीड़ा उठाया है.

सिंधिया राज परिवार के जय विलास पैलेस में गाथा स्वराज की प्रदर्शनी लगी है. इस प्रदर्शनी में अन्य मराठा नायकों के साथ मराठा क्षत्राणियों की भी तस्वीरें लगाई गई हैं. इसमें रानी लक्ष्मीबाई के परिवार को भी जगह मिली है. 'गाथा स्वराज की' गैलरी का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते रोज उद्घाटन किया था.

Home Minister Amit Shah has inaugurated a "Gatha Swaraj Ki" Maratha Gallery in Jai Vilas Palace known as Scindia museum. This exhibition gallery is dedicated to the glorious history of Marathas. @JM_Scindia #Gwalior pic.twitter.com/nPameM26kk

— Ashoke Raj (@Ashoke_Raj) October 16, 2022