Covid 4th Wave: चौथी लहर की आशंकाओं के बीच राहत भरी खबर, ICMR के पूर्व वैज्ञानिक ने कही बड़ी बात

ICMR ex Scientist on Covid fourth Wave: देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देख लोगों की चिंता बढ़ने लगी है. ऐसे में लोग कयास लगाने हैं कि चौथी लहर जल्द ही दस्तक दे सकती है. ऐसे में आईसीएमआर में महामारी विज्ञान और संचारी रोग के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. रमन आर गंगाखेडकर ने राहत भरी खबर दी है.

I don't think this is the 4th wave. The entire world continues to witness BA.2 variant affect people across the world. Some of us have misunderstood mandatory use of a mask which has been withdrawn means no fear of acquiring infection: Dr Gangakhedkar, ex- head scientist at ICMR pic.twitter.com/yOKf1L8PDB

