Republic Day 2023: इस मुस्लिम देश के राष्ट्रपति को मिला गणतंत्र दिवस समारोह के चीफ गेस्ट बनने का न्योता, जयशंकर ने दिया PM मोदी का संदेश

India invites Egypt's President Abdel Fattah El-Sisi: भारत ने गणतंत्र दिवस 2023 (Republic Day 2023) के भव्य समारोह के लिए मिस्र (Egypt) के राष्ट्रपति फत्ताह अल-सिसी (Abdel Fattah El-Sisi) को न्योता भेजा है. साल 2014 से मिस्र के राष्ट्रपति पद पर काबिज अल सिसी को भेजे गए इस आमंत्रण को अफ्रीका और अरब वर्ल्ड दोनों के लिए भारत की समान पहुंच के रूप में देखा जा रहा है.

भारत-मिस्र के मजबूत होते रिश्ते

इसी साल दोनों देशों ने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई थी. वहीं भारत, मिस्र के साथ अपने राजनीतिक और सैन्य संबंधों को लगातार बढ़ा रहा है. इन बातों को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली की ओर से 2023 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होने के लिए मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी को आमंत्रण पत्र भेजा गया है.

मिस्र की अहमियत

मिस्र, अरब जगत (Arab World) का सबसे अधिक आबादी वाला देश है. इसी के साथ मिस्र अफ्रीका में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है. ऐसे में राष्ट्रपति अल सिसी के लिए रेड कार्पेट बिछाए जाने से ये संकेत मिलता है कि आने वाले कुछ सालों में दिल्ली-काहिरा संबंधों (Delhi-Cairo Ties) पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. अगले साल आयोजित होने वाले G-20 शिखर सम्मेलन के लिए जिन देशों को न्योता भेजा गया है उसमें यह उत्तर अफ्रीकी देश भी शामिल है.

कुछ समय पहले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी मिस्र यात्रा के दौरान राष्ट्रपति अल-सिसी से मुलाकात की थी. इसी दौरान विदेशमंत्री जयशंकर ने उन्हें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का खास संदेश सौंपा था.

Honoured to call on President Abdel Fattah El-Sisi of Egypt.

Conveyed the warm greetings of PM @narendramodi and handed over a personal message. pic.twitter.com/JdqS2BBbxX

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 16, 2022