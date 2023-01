Building Collapsed in Lucknow: लखनऊ के हजरतगंज में भरभराकर गिरी रिहायशी इमारत, अब तक तीन की मौत; कई के दबे होने की आशंका

UP News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग मंगलवार को धराशायी हो गई. अब तक तीन लोगों के मरने की पुष्टि हुई है और कई लोगों के दबे होने की आशंका है. अलाया अपार्टमेंट (Lucknow Alaya Apartment) में करीब 50 परिवार रहते हैं.जानकारी के मुताबिक, सिलेंडर ब्लास्ट के बाद इमारत धराशायी हुई है. यह अपार्टमेंट वजीर हसन रोड पर स्थित है. पुलिस फोर्स और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर मौजूद हैं और राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं. उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने बताया कि बिल्डिंग अचानक गिर गई. अब तक 3 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है.

एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड के लोग मौके पर मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने मामले का संज्ञान लेते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को घटनास्थल पर रवाना होने का निर्देश दिया था. सीएम ने निर्देश दिया कि दुर्घटना में घायल लोगों का समुचित इलाज कराया जाए. सीएम योगी ने आदेश दिया कि राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाई जाए. इसके अलावा आला अधिकारी भी घटनास्थल पर मौजूद हैं.

Building collapsed suddenly. 3 dead bodies have been found & sent to the hospital. NDRF, fire brigade personnel present at the spot, rescue operation underway: UP deputy CM Brajesh Pathak pic.twitter.com/iPGVLuIvYn

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 24, 2023