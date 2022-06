RSS कार्यकर्ता क्यों कांग्रेस ऑफिस में भेज रहे हैं शॉर्ट्स? जानें इसके पीछे की वजह

RSS workers collected shorts to send to Congress office: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया द्वारा आरएसएस के खिलाफ दिए गए बयान पर सियासत तेज हो गई है और आरएसएस कार्यकर्ता अपना विरोध दर्ज करने के लिए अनोखा तरीका अपना रहे हैं. बता दें कि कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरोध के संकेत के रूप में 'शॉर्ट्स' जलाई जाएगी.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया (Siddaramaiah) के बयान का विरोध जताने के लिए आरएसएस कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर में शॉर्ट्स भेज रहे हैं. कर्नाटक के मांड्या में मंगलवार को आरएसएस कार्यकर्ता लोगों से शॉर्ट्स जमा करते देखे गए, जो कांग्रेस कार्यालय भेजे जाएंगे.

Karnataka | RSS workers in Mandya district have collected shorts to send to the Congress office as a mark of their protest against Siddaramaiah’s remarks against RSS Khaki shorts (06.06) pic.twitter.com/8K4ydcxeP0

— ANI (@ANI) June 7, 2022