Delhi: दिल्ली के विधायकों का हुआ बंपर अप्रैजल, अब आपके MLA की होगी इतनी सैलरी

Salary of MLA in Delhi: दिल्ली (Delhi) के विधायकों के वेतन और भत्तों (Salary of MLA) में बंपर बढ़ोतरी हुई है. राष्ट्रपति (President) ने 66 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करने के सरकार (Government) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है.

नोटिफिकेशन में क्या कहा गया? इस अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली के एक विधायक को अब मासिक वेतन के रूप में 90,000 रुपये मिलेंगे, जबकि पहले एक विधायक को 54,000 रुपये मासिक वेतन मिलता था. विधायकों का मूल मासिक वेतन 12,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है. उनका निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 18,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है, जबकि वाहन भत्ता 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा विधायकों का टेलीफोन भत्ता 8,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है, जबकि सचिवालय भत्ता 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है. सरकार में मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, मुख्य सचेतक के अलावा विपक्ष के नेता का कुल वेतन 72,000 रुपये से बढ़ाकर 1.70 लाख रुपये प्रति माह कर दिया गया है. इनका मासिक मूल वेतन मौजूदा 20,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया गया है. वहीं, इनका निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 18,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये, अतिथि सत्कार भत्ता 4,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये और दैनिक भत्ता 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिया गया है. इन्हें 25,000 रुपये की सचिवालय सहायता भी मिलेगी. गौरतलब है कि पिछले साल जुलाई में दिल्ली विधानसभा ने विधायकों के वेतन में वृद्धि से संबंधित विधेयक पारित किया था. मुख्यमंत्री, मंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, विपक्ष के नेता और चीफ व्हिप की सैलरी में भी बंपर बढ़ोतरी हुई है. इनकी प्रति माह सैलरी 72 हजार से बढ़कर 1.7 लाख रुपये हो गई है. विधायक के लिए वेतन वृद्धि 14 फरवरी से प्रभावी होगी, जब राष्ट्रपति ने इस कदम पर अपनी सहमति दी थी.