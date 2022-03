'झूठी हैं The Kashmir Files में दिखाई गईं कई कहानियां', आया संजय राउत का बड़ा बयान

मुंबई: कश्मीरी पंडितों (Kashmiri Pandits) पर हुए अत्याचार पर आधारित फिल्म द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files) बॉक्स ऑफिस पर लगातार कब्जा जमाए हुए. The Kashmir Files 11 मार्च को रिलीज हुई और जल्द ही 150 करोड़ रुपये की कमाई को पार कर सकती है. हालांकि विपक्षी दल लगातार The Kashmir Files का विरोध कर रहे हैं. इस बीच शिवसेना (Shivsena) सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) ने कहा कि कश्मीर पर एक फिल्म बनी है, लेकिन सच छुपाया गया है और बहुत सारी झूठी कहानियां दिखाई गई हैं.

शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि कश्मीर पर एक फिल्म बनी है, लेकिन सच छुपाया गया है और बहुत सारी झूठी कथाएं दी गई हैं. बीजेपी इस फिल्म का प्रचार कर रही है तो बीजेपी के समर्थक इस फिल्म को देखेंगे ही, अभी फिल्म को राष्ट्रीय पुरुस्कार दिया जाएगा, फिल्म के निर्देशक को पद्मश्री दिया जाएगा.

संजय राउत ने कहा कि उन्हें Y प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिली है. कश्मीरी पंडितों को वहां बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी है, कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का वादा तो PM ने किया था तो अब तक क्यों नहीं हुआ.

उन्होंने कहा कि कश्मीर एक संवेदनशील मुद्दा है, इसपर राजनीति करना ठीक नहीं है. द कश्मीर फाइल्स बस एक फिल्म है, मुझे नहीं लगता है आने वाले चुनाव में इससे किसी को राजनीतिक फायदा होगा. जब तक चुनाव आएंगे, फिल्म चली जाएगी.

It is not right to do politics on a sensitive issue like Kashmir... 'The Kashmir Files' is just a film, I don't think it will provide any political advantage to anyone in the coming elections. By the time elections come, the film will be gone: Shiv Sena leader Sanjay Raut pic.twitter.com/E2O5IzwrYA

— ANI (@ANI) March 20, 2022