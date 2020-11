मुंबई में आने वाली है कोरोना की दूसरी लहर, आदित्य ठाकरे ने बनाया एक्शन प्लान

मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) में इन दिनों कोरोना वायरस (Coronavirus) का खतरा कम होता नजर आ रहा है. एक समय में कोरोना के प्रकोप से जूझ रही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कोरोना के नए मामलों में कमी आई है. हालांकि लोगों को लगातार एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है ताकि संक्रमण (Corona Infection) को खत्म किया जा सके. लेकिन अब एक डराने वाली बात समाने आई है. दरअसल, BMC अधिकारियों ने नए साल तक मुंबई में कोरोना की दूसरी लहर आने की आशंका जताई है.

इस बीच महाराष्ट्र के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. आदित्य ठाकरे मुंबई के संरक्षक मंत्री भी हैं. उन्होंने बुधवार को BMC के अधिकारियों और उपनगरीय कलेक्टरों के साथ एक समीक्षा बैठक की. इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी. साथ ही उन्होंने कहा कि मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या में कमी आई है लेकिन फिर भी हमें सावधान रहने की जरूरत है.

आदित्य ठाकरे का एक्शन प्लान

आदित्य ठाकरे ने अधिकारियों को कोरोना से बचाव के लिए पूरी तैयारी रखने को कहा है. कोरोना के दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए उन्होंने अधिकारियों से अस्पतालों में पर्याप्त बेड्स उपलब्ध कराने को कहा है. इसके अलावा नि: शुल्क परीक्षण केंद्रों में अतिरिक्त स्टाफिंग और अन्य सुविधाएं तुरंत मुहैया कराने के आदेश दिए हैं.

Even though Mumbai’s covid numbers are in 3 figures, we must take all possible precautions. We discussed multiple scenarios, our preparations to control an expected surge in covid nos, in a review meet with DMCs of BMC, in presence of Collector Borrikar ji and AMC Kakani ji. pic.twitter.com/bOxXD8Ntuy

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) November 18, 2020