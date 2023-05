New Karnataka CM: कर्नाटक में जीत के बाद भी कांग्रेस में नाटक! CM पद को लेकर सिद्धारमैया और डीके में तकरार

Who is New CM of Karnataka: कर्नाटक में कौन बनेगा मुख्यमंत्री का सस्पेंस खत्म हो गया है. सूत्रों के मुताबिक, सिद्धारमैया कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनेंगे. जबकि डीके शिवकुमार उपमुख्यमंत्री होंगे.