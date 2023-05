Karnataka CM: हो गया ऐलान, सिद्धारमैया होंगे मुख्यमंत्री, डीके शिवकुमार बनेंगे डिप्टी सीएम

केसी वेणुगोपाल ने कहा, 'शिवकुमार संसदीय चुनाव के अंत तक PCC अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे. 20 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के साथ ही मंत्रियों का एक समूह भी उस दिन शपथ लेगा.'

खड़गे ने किया यह ट्वीट

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिद्दारमैया और डीके शिवकुमार के साथ एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर की. उन्होंने लिखा, ‘टीम कांग्रेस कर्नाटक के लोगों की प्रगति, कल्याण और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है. हम 6.5 करोड़ कन्नडिगाओं से वादा की गई 5 गारंटी को लागू करेंगे.’

Team Congress is committed to usher progress, welfare and social justice for the people of Karnataka.

We will implement the 5 guarantees promised to 6.5 Cr Kannadigas. pic.twitter.com/6sycng00Bu

— Mallikarjun Kharge (@kharge) May 18, 2023