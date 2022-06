Sidhu Moose Wala New Song: हत्या के 26 दिन बाद रिलीज हुआ सिद्धू मूसेवाला का नया गाना, SYL ने मचाई धूम

Sidhu Moose Wala New Song: बीते महीने सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने पूरे देश को हिला दिया था. अब उनकी मौत के 26 दिन बाद उनका एक नया गाना रिलीज हुआ है. पंजाब-हरियाणा के बीच विवादित SYL नहर के मुद्दे पर मूसेवाला का यह गाना गुरुवार शाम 6 बजे गाना रिलीज हुआ.

विवादित नहर पर है ये गाना

सिद्धू मूसेवाला के ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट से जारी हुआ ये गाना विवादित SYL नहर को लेकर है. गाने की शुरुआत आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता के बयान से होती है. सुशील गुप्ता ने बयान दिया था कि पंजाब में हमारी सरकार बन चुकी है, हरियाणा में भी हमारी सरकार बनती है तो SYL का पानी 2025 तक हरियाणा के हर खेत में पानी पहुंचाएंगे.

गाने के साथ उठाई विरासत लौटाने की मांग

सिद्दू मूसेवाला ने गाने के जरिए पंजाब की विरासत लौटाने की बात कही है. जिसमें हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ को पंजाब को वापस लौटाने को कहा है. गाने में कहा गया है कि जब तक हमें संप्रभुता नहीं देते तब तक SYL का पानी तो छोड़ो, एक बूंद पानी भी नहीं देंगे.

किसान आंदोलन और सिख बंदी पर बात

गाने में कहा गया है कि जब तक बंदी सिखों को रिहा नहीं किया जाता, तब तक पानी देने की बात छोड़ो गाने के अंदर किसान आंदोलन के दौरान लाल किले पर निशान साहिब के झंडे को लहराने की तस्वीरें भी साझा की गई हैं और उसकी प्रशंसा की गई है. गाने में किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों की तस्वीरों को भी साझा किया गया है.

मारे गए अधिकारियों का जिक्र

गाने में कहा गया है कि अगर जोर जबरदस्ती से पानी मांगोगे तो हम एक बूंद भी पानी नहीं देंगे. गाने में कहा गया है कि जब तक हमारी बात नहीं मानते तो SYL नहर की खुदाई के वक्त दो अधिकारियों को मारने वाले बलविंदर जटाना का उदाहरण देकर कहा कि वैसे और भी कई लोग आएंगे.

SYL OFFICIAL SONG OUT NOW LISTEN ON SIDHU MOOSE WALA’S OFFICIAL YOUTUBE CHANNEL pic.twitter.com/Wvdcn07Zj5

— Sidhu Moose Wala (@iSidhuMooseWala) June 23, 2022