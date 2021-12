हैदरपोरा एनकाउंटर पर महबूबा के सवाल, कहा- SIT क्लीन चिट हैरानी की बात नहीं

श्रीनगर: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को कहा कि हैदरपोरा एनकाउंटर (Hyderpora Encounter) में विशेष जांच दल (SIT) की ओर से सुरक्षा बलों को दी गई क्लीन चिट हैरान नहीं करती है.

उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एक गलत कैंपेन की लीपापोती करने के लिए की गई थी. जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने इस घटना में सुरक्षा बलों की ओर से कोई गड़बड़ी किये जाने से एसआईटी के इनकार करने पर अपनी प्रतिक्रिया में यह कहा है.

SIT’s clear chit to armed forces in Hyderpora encounter isn’t surprising. It was purely a charade to cover up a botched up operation & absolve those culpable for killing innocent civilians. How can one expect justice when they themselves are judge, jury & executioner? https://t.co/TycgIFk7Em

— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) December 28, 2021