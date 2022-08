J-K News: जम्मू के सिधरा में एक परिवार के 6 लोगों के शव मिले, इलाके में फैली दहशत

Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में एक के बाद एक घटनाओं का दौर जारी है. जम्मू के सिधरा के एक रिहायशी आवास में 6 लोगों के शव मिले हैं. इनमें दो पुरुष और 4 महिलाएं हैं. सभी शवों को पोस्टमॉर्टम और पहचान के लिए भेज दिया गया है. सूत्रों का कहना है कि इनके शरीर पर गोली का कोई निशान नहीं है. मौत की असली वजह तलाशी जा रही है. जानकारी के मुताबिक दो शव एक घर में जबकि चार शव दूसरे घर में पाए गए हैं.

पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान सकीना बेगम, उसकी दो बेटियां नसीमा अख्तर और रूबीना बानो, बेटा जफर सलीम और दो रिश्तेदार नूर उल हबीब और सजाद अहमद के तौर पर हुई है. शवों को परिवारों के सिधरा स्थित घर से बरामद किया गया. उनको सरकारी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया है. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

इससे पहले मंगलवार को आतंकवादियों ने जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले के चोटीपोरा इलाके के सेब के बाग में दो कश्मीरी पंडितों को गोली मार दी थी, जिनमें से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया. मृतक की पहचान सुनील कुमार भट के तौर पर हुई थी जबकि उसका भाई पिंटू घायल हो गया. इस घटना के बाद से इलाके में सुरक्षाबलों की तैनाती बढ़ा दी गई है.

