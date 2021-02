Rinku Sharma Murder: सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा, कहा- सेक्युलरिज्म पर लेक्चर देने वाले अब चुप क्यों?

नई दिल्ली: दिल्ली के मंगोलपुरी (Mangolpuri) इलाके में जय श्री राम के नारे लगाने पर बजरंग दल (Bajrang Dal) के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा (Rinku Sharma) की हत्या कर दी गई. इससे सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. लोगों का कहना है कि मॉब लिंचिग और देश में सेक्युलरिज्म पर लेक्चर देने वाले लोग अब चुप क्यों हैं?.

बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा, 'राम मंदिर के लिए निधि समपर्ण से जुड़े रिंकू शर्मा (Rinku Sharma) जी की हत्या (Rinku Sharma Murder) दिल्ली में ऐसा पहला अपराध नहीं. अंकित सक्सेना, ध्रुव त्यागी, डॉ नारंग, राहुल, अंकित शर्मा सब को ऐसे ही तो मारा गया था. आखिर क्यों? आखिर कब तक?'

लेखक आनंद रंगनाथन ने ट्वीट करके कहा,'किसान आंदोलन में स्टंट करते मारे गए नवरीत सिंह की मौत पर लोगों ने पुलिस के बजाय उनके पैरंट्स के आरोपों पर भरोसा किया. अब वही लोग रिंकू शर्मा (Rinku Sharma) की हत्या के मामले में उनके पैरंट्स के बजाय पुलिस के बयान पर भरोसा कर रहे हैं. उस वक्त पुलिस कम्युनल थी और अब सेक्युलर हो गई है.'

Those who believed the parents over the police, on the death of Navrit Singh, the man who drove his tractor into a barricade, now believe the police over the parents, on the brutal lynching of Rinku Sharma.

Then the police was communal. Now it is secular.JusticeForRinkuSharma

