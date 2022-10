Bharat Jodo Yatra: भारत जोड़ो यात्रा के बीच सोनिया ने राहुल के लिए भेजी खास चीज, कांग्रेस नेता बोले- यूज ही नहीं करता

Congress President Election: कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और अब तक हजार किलोमीटर से अधिक पैदल भी चल चुके हैं. राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें यात्रा के बीच के समय में एक टैंट में पहुंच लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे बातचीत भी की.

इस वीडियो में व्यक्ति ने राहुल से पूछा कि आपके चेहरे पर टैनिंग नहीं दिख रही, कौन सी सनस्क्रीन इस्तेमाल करते हैं ? इसपर राहुल ने पहले टी-शर्ट हटाकर हाथ दिखाया और कहा कि टैनिंग हुई है पर वो सनस्क्रीन इस्तेमाल नहीं कर रहे. जबकि उनकी मां (सोनिया गांधी) ने लगाने के लिए सनस्क्रीन भेजी है.

I am not using any sunscreen :@RahulGandhi

Interesting conversation #GupshupWithBharatYatris pic.twitter.com/qopKbch4NI

