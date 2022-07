Sonia Gandhi: क्या बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है कांग्रेस? तमाम बड़े नेता दिल्ली में मौजूद; सोनिया होंगी ED के सामने पेश

Sonia Gandhi to appear before ED tomorrow: दिल्ली में गुरुवार को सोनिया गांधी ED के सामने पेश होंगी. इसे लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है. पुलिस को आशंका है कि कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं. हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी तक किसी भी तरह से प्रोटेस्ट करने की कोई परमिशन नहीं ली गई है और न ही कोई लेटर कांग्रेस की तरफ से पुलिस को लिखा गया है.

नई दिल्ली में खास इंतजाम

माना जा रहा है कि कांग्रेसी कार्यकर्ता ED और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं. नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में दिल्ली पुलिस के खास इंतजाम रहेंगे. नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में जाने वाले सभी रास्तों पर पुलिस बैरिकेड लगाकर चेकिंग करेगी. अगर गाड़ी में कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता मिलेगा तो उसको डिटेन किया जाएगा.

मेट्रो को किया जा सकता है बंद

साथ ही नई दिल्ली इलाके में भारी जाम लगने की संभावना है. वहीं दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने वाले सभी बॉर्डर पर भी पुलिस का पुख्ता बंदोबस्त रहेगा. सुबह 7 बजे से दिल्ली पुलिस का अरेंजमेंट शुरू हो जाएगा. नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में आने वाले मेट्रो स्टेशन गेट को जरूरत पड़ने पर बंद किया जा सकता है.

कांग्रेस करेगी विरोध?

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 21 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किए जाने के विरोध में पार्टी की कई इकाई पहले से ही प्रदर्शन का ऐलान कर चुकी हैं. कांग्रेस अध्यक्ष को नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े धन शोधन (Money Laundering Case) के एक मामले में पूछताछ के लिए ED ने तलब किया है. कांग्रेस लगातार यह आरोप लगा रही है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक उत्पीड़न कर रही है.

ED ऑफिस के बाहर सुरक्षा चाक चौबंद

गौरतलब है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता और सांसद दिल्ली में ही हैं. सूत्रों की मानें तो भारतीय युवा कांग्रेस और NSUI के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी दिल्ली पहुंच रहे हैं. सोनिया गांधी से पूछताछ के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय और ईडी कार्यालय के निकट सुरक्षा चाकचौबंद कर दी है.

