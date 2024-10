Sonmarg Terror Attack: जम्मू-कश्मीर के सोनमर्ग में आतंकी हमला, मजदूरों पर दहशतगर्दों ने बरसाईं गोलियां; 2 की मौत

Sonmarg Terror Attack: जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग इलाके में बड़े आतंकी हमले की खबर है. आतंकियों ने जेड टनल में काम कर रहे प्रवासी मजदूरों पर गोलियां चलाई, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई. फायरिंग की खबर मिलते ही सेना और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और आतंकियों की तलाश कर रही हैं.

जेड टनल में काम कर रहे मजदूरों पर फायरिंग

सूत्रों के मुताबिक सोनमर्ग के गगनगीर इलाके में बन रही जेड टनल में मजदूर आज काम कर रहे थे. तभी शाम के वक्त आतंकियों ने मजदूरों को घेरकर गोलियां बरसानी शुरू कर दी. इस हमले में वहां काम कर रहे कई गैर- कश्मीरी मजदूर घायल हो गए. हमले के बाद आतंकी वहां से भाग निकले. सूचना मिलने के बाद सेना और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी की. घायल मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां पर 2 मजदूरों की मौत हो गई.

'बेगुनाह लोगों पर हुए हमले की कड़ी निंदा'

प्रदेश के सीएम उमर अब्दुल्ला ने प्रवासी मजदूरों पर हुए इस हमले की कड़ी आलोचना की है. एक्स हैंडल पर जारी अपने बयान में उमर ने लिखा, 'सोनमर्ग के गगनगीर इलाके में गैर-स्थानीय मजदूरों पर हुए कायरतापूर्व और बर्बर हमले की दुख भरी खबर है. वे मजदूर उस एरिया में एक अहम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे. हमले में 2 मजदूर मारे गए हैं, जबकि 2-3 मजदूर इस मिलिटेंट अटैक में घायल हुए हैं. मैं बेगुनाह लोगों पर हुए इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं और मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति अपनी सांत्वना व्यक्त करता हूं.'

Very sad news of a dastardly & cowardly attack on non-local labourers at Gagangir in Sonamarg region. These people were working on a key infrastructure project in the area. 2 have been killed & 2-3 more have been injured in this militant attack. I strongly condemn this attack on…

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) October 20, 2024