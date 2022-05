Delhi: 'कुत्ते के साथ स्टेडियम में टहल सकें अधिकारी इसलिए एथलीट कर दिए जाते हैं बाहर', इस अफसर पर लगा आरोप

Delhi Govt sports facilities to stay open for sportsmen till 10pm: दिल्ली सरकार ने राजधानी के खिलाड़ियों के हितों को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला किया है. इस नए आदेश तहत दिल्ली के सभी स्टेडियम रात 10 बजे तक खुले रहेंगे. आखिर क्यों हुआ ये फैसला इसकी वजह भी आपको हैरान कर देगी. दरअसल दिल्ली सरकार (Delhi Government) द्वारा संचालित त्यागराज स्टेडियम (Tyagraj Stadium) में एथलीट्स और उनके कोच द्वारा लगातार शिकायत की जा रही है कि उन्हें जानबूझकर 7 बजे तक ट्रेनिंग खत्म करने के लिए मजबूर किया जा रहा है.

दरअसल काफी समय से कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी (रेवेन्यू) संजीव खिरवार अपने कुत्ते को लगभग आधे घंटे बाद वहां वॉक कराते हैं. इसलिए सभी खिलाड़ियों को 7 बजे तक घर जाने को कह दिया जाता है. इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, एक कोच ने बताया, 'हम पहले यहां रात में 8 से 8.30 बजे तक ट्रेनिंग कराते थे लेकिन अब शाम के 7 बजने के पहले ही स्टेडियम छोड़ने के लिए कहा जाता है ताकि अधिकारी अपने कुत्ते को वहां टहला सकें. इस वजह से हमारी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस रूटीन पर असर पड़ रहा है.'

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने नए फैसले के अमल में आने की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल के जरिए साझा की है.

News reports have brought to our notice that certain sports facilities are being closed early causing inconvenience to sportsmen who wish to play till late nite. CM @ArvindKejriwal has directed that all Delhi Govt sports facilities to stay open for sportsmen till 10pm pic.twitter.com/LG7ucovFbZ

— Manish Sisodia (@msisodia) May 26, 2022