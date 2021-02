Srinagar के Shital Nath Temple में 31 साल बाद सुनाई दी मंत्रों की गूंज, आतंकवाद की वजह से हो गया था बंद

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) में हालात काफी हद तक बदल गए हैं और श्रीनगर का शीतलनाथ मंदिर (Shital Nath Temple) इसकी गवाही दे रहा है. यह मंदिर 31 साल की लंबी अवधि के बाद फिर से खोल दिया गया है. बसंत पंचमी (Basant Panchami) के मौके पर यहां विशेष पूजा भी आयोजित की गई. दरअसल, घाटी में आतंकवाद की शुरुआत और हिंदू विरोधी माहौल बनने के बाद से यह मंदिर बंद था. अब जब हालात सामान्य हो गए हैं, तो हब्बा कदल इलाके में स्थित इस मंदिर को फिर से भक्तों के लिए खोल दिया गया है.

बसंत पंचमी के अवसर पर मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचीं संतोष राजदान (Santosh Razadan) ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि मंदिर को फिर से खोलने में स्थानीय लोग, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय का काफी सहयोग मिला है. उन्होंने कहा कि लोग यहां पहले पूजा करने आते थे, लेकिन आतंकवाद के कारण इस मंदिर को बंद कर दिया गया था. आसपास रहने वाले हिंदू भी पलायन कर गए थे. अब मुस्लिम समुदाय के लोगों के सहयोग से मंदिर को पुन: खोल दिया गया है.

Jammu and Kashmir: Shital Nath temple in Habba Kadal area of Srinagar reopened after 31 years on the occasion of Basant Panchami yesterday.

"The temple was closed due to militancy and outmigration of Hindus. Today, we decided to offer puja here," a devote said. pic.twitter.com/iLkdtRC3Qh

