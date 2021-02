Petrol-Diesel पर नितिन गडकरी का बड़ा इशारा, 'इसकी जगह अब चाहिए वैकल्पिक ईंधन'

नई दिल्ली: Petrol-Diesle Price Latest News: देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है, सरकार को भी इसका अहसास है, लेकिन अबतक किसी तरह की राहत की बात नहीं की जा रही है. बल्कि बात अब ये हो रही है कि पेट्रोल-डीजल की जगह कोई दूसरा ईंधन कैसे चलन में लाया जाए. देश इलेक्ट्रिक कारें आ तो रहीं हैं लेकिन उनकी पहुंच अभी आम आदमी तक नहीं बन पाई है.

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सड़क और परिवहन मंत्री (Union Minister for Road Transport & Highways) नितिन गडकरी ने कहा है कि 'मेरा सुझाव है कि यही वक्त है जब देश को वैकल्पिक ईधन की ओर जाना चाहिए. मैं पहले से ही बिजली को ईंधन की तरह इस्तेमाल करने पर जोर दे रहा हूं, क्योंकि भारत में सरप्लस बिजली है'

My suggestion is that this is the time for the country to go for alternative fuel. I'm already propagating electricity as a fuel because India has surplus electricity: Union Minister Nitin Gadkari on increasing fuel prices pic.twitter.com/XWJ8VITzmp

— ANI (@ANI) February 16, 2021