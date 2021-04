मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) में लागू कड़े प्रतिबंध 15 दिन के लिए और बढ़ाए गए हैं. पहले एक मई तक कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे जो अब 15 मई तक लागू रहेंगे. दूसरी तरफ महाराष्ट्र में 18-45 वर्ष की उम्र के लोगों का वैक्सिनेशन (Vaccination) 1 मई से शुरू नहीं हो पाएगा. महाराष्ट्र में 18-45 की आयु के करीब 5.71 करोड़ लोग हैं. इनके लिए करीब 12 करोड़ डोज की जरूरत होगी. इसके लिए राज्य सरकार को करीब 6500 करोड़ खर्च करने होंगे.

सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य में 18-45 वर्ष की उम्र के लोगों का भी मुफ्त वैक्सिनेशन होगा. 45 से ऊपर वालों का पहले से ही मुफ्त वैक्सीनेशन हो रहा है. 18-45 आयु के लोगों को CoWIN App पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा. फ्री वैक्सिनेशन महानगरपालिका और सरकारी वैक्सिनेशन सेंटर पर ही होगा. स्वास्थ्य मंत्री ने 18-45 आयु के लोगों को सब्र रखने और वैक्सिनेशन सेंटर पर भीड़ नहीं करने की विनती की है. कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कहा है, वैक्सीनेशन से महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जा सकता है.

Maharashtra Government in a cabinet meeting today has decided to give free vaccination to all it's citizens aged between 18 and 44 years.

Rs 6,500 Crores will be spent to obtain the vaccines.

This decision of MVA government will surely help in controlling Covid in the state

— Nawab Malik نواب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) April 28, 2021